Prima sconfitta per il Torino di Vanoli (2-3). Baroni si porta a -2 dalla vetta

La Lazio torna alla vittoria in campionato e mette pressione alle rivali per la corsa europea

Primo tempo equilibrato con ritmi bassi che vede la Lazio passare in vantaggio dopo 8 minuti con il quarto assist stagionale di Tavares che serve Guendouzi sul quale Paleari non può nulla. Ci prova al 40′ prima Zapata e poi Ilic ma si oppone un grande provedel in tutti e due i casi.

Secondo tempo

Nella ripresa raddoppiano i biancocelesti al 60′ con Dia che riceve un ottimo assist dalla destra di Isaksen. Sette minuti dopo accorcia le distanze Adams che in area si gira e batte Provedel. All’89’ Noslin appena entrato riporta la Lazio sul doppio vantaggio sfruttando una palla vagante nell’area granata. Quando la partita sembra ormai finita ci pensa Coco con una mezza rovesciata a dare un senso al finale portando il risultato sul 2-3. Termina qui una bella sfida tra due squadre che stanno bene ma arriva la prima sconfitta in campionato per il Torino.

Tabellino del match

Reti: 8′ Guendouzi, 60′ Dia, 67′ Adams, 89′ Noslin, 92′ Coco

TORINO (3-5-2): Paleari; Vojvoda (78′ Maripan), Coco, Masina; Lazaro (63′ Njie), Ricci, Tameze (46′ Adams), Ilic, Sosa (46′ Pedersen); Sanabria (63′ Vlasic), Zapata. All. Vanoli

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (80′ Marusic), Gila, Romagnoli, Tavares (68′ Pellegrini); Guendouzi, Rovella; Isaksen (68′ Tchaouna), Dia (68′ Vecino), Zaccagni; Castellanos (89′ Noslin). All. Baroni

Arbitro: Simone Sozza

Ammoniti: 54′ Sanabria, 62′ Isaksen, 72′ Ilic, 72′ Gila, 75′ Zaccagni