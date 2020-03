Primavera: Roma- Inter. Match a porte chiuse

La Roma oggi affronta l’Inter al Tre Fontane senza il suo caloroso pubblico.

Match importantissimo per la squadra giallorossa, come ha dichiarato il mister Alberto De Rossi in conferenza stampa “ Contro l’Inter una sfida di alt classifica, ci stiamo allontanando troppo dai playoff”

Ed è vero, la squadra neroazzurra si trova attualmente terza in classifica a differenza della Roma, quinta in classifica.

Entrambe le squadre vendono da più di una settimana di stop dovuta all’emergenza corona virus che ha sospeso per un giornata il campionato. Oggi tutte le partite di Primavera 1 e 2 saranno giocate a porte chiuse. Speriamo che anche senza il loro pubblico le squadre diano il loro massimo.

Le formazioni

ROMA:1 Cardinali; 2 Parodi, 3 Calafiori, 4 Bianda, 5 Trasciani, 6 Diawara, 7 Simonetti, 8 Bove, 9 Providence, 10 Riccardi, 11 D’Orazio

A disposizione: 12 Boer, 13 Plesnierowicz, 14 Buttaro, 15 Semeraro, 16 Nigro, 17 Darboe, 18 Zalewski, 19 Bamba, 20 Jurgens, 21 Tripi, 22 Milanese, 23 Tomassini

Allenatore: Alberto De Rossi

INTER:1 Stankovic; 2 Kinkoue, 4 Cortinovis, 6 Pirola; 7 Persyn, 8 Gianelli, 5 Agoume, 10 Schirò, 3 Vezzoni; 9 Satriano, 11 Mulattieri

A disposizione: 12 Pozzer, 13 Moretti, 14 Burgio, 15 Squizzato, 16 Casadei, 17 Attys, 18 Oristanio, 19 Vergani, 20 Gnonto

Allenatore: Armando Madonna

La cronaca

PRIMO TEMPO: al 6’ minuto la Roma entra in vantaggio con il gol di Riccardi con il cross di D’Orazio.

ritmo basso in questo prima tempo per entrambe le squadre. Sicuramente le porte chiuse delle Stadio Delle Tre Fontane non aiutano.

Arbitro molto rigido: al 37’ ammonizione di Parodi per fallo sulla trequarti giallorossa. Al 44’ fallo su Diawara in mezzo al campo.

SECONDO TEMPO:

Al 52’ raddoppio per la Roma con il gol di Bianda. Subito dopo L’Inter al 57’ con Mulattieri.

Al 61’ autogol di Parodi, che intercetta il cross di Giannelli ma batte involontariamente Cardinali.

Al 63’ Bove riporta in vantaggio i giallorossi.

All’87’ incredibile gol dell’Inter di Agoumé.

Con 5 minuti di recupero il match termina con un pareggio 3-3