Lazio ospite del Cagliari

In campo Cagliari e Lazio, i sardi provano a fermare i biancocelesti di bomber Immobile, i capitolini puntano ai tre punti esterni per iniziare al meglio la nuova stagione. Mister Inzaghi si affida in attacco a Immobile e Correa, in difesa al fianco di Acerbi agiranno Radu e Patric.

Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio

CAGLIARI (4-3-3) : Cragno, Zappa, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis, Nandez, Marin, Rog, Sottil, Simeone, Joao Pedro.

LAZIO (3-5-2) : Strakosha, Patric, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic, Correa, Immobile.