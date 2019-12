Probabili formazioni Rennes-Lazio

Gara da dentro o fuori per i biancocelesti di Simone Inzaghi. Dopo aver battuto la Juventus nella gara dell’Olimpico, ora la Lazio è pronta a conoscere il proprio destino europeo nell’ultima partita del girone di Europa League contro il Rennes. Per riuscire a passare il turno, oltre a battere i francesi del Rennes, Immobile e compagni dovranno sperare nella vittoria in trasferta degli scozzesi del Celtic (già qualificato ai sedicesimi di finale) sul campo del Cluj in Romania, a cui potrebbe andare bene anche un pareggio per concludere la fase a gironi al secondo posto e quindi accedere alla fase successiva. Insomma, per i biancocelesti proseguire il cammino europeo sembrerebbe impossibile, ma mai dire mai.

QUI LAZIO- Dopo l’importantissima vittoria contro la Juventus, Inzaghi potrebbe optare per un pesante turnover, sopratutto in vista del prossimo importante incontro di campionato contro il Cagliari di Maran, che in classifica si trova proprio sotto i laziali. In porta quindi spazio a Silvio Proto, mentre in difesa dovrebbe sicuramente partire da titolare Patric, assieme a Vavro e Bastos. A centrocampo Cataldi potrebbe concedere un meritato riposo a Lucas Leiva, mentre Jony prenderà il posto di Lulic e Marusic quello di Lazzari. L’unica conferma dell’undici che ha sconfitto la Juventus potrebbe essere Milinkovic-Savic, che sarà affiancato da Andrè Anderson. In attacco Caicedo potrebbe far coppia con Adenkanye, con Immobile che con ogni probabilità guarderà il match dalla tribuna.

QUI RENNES- Se per la Lazio c’è ancora qualche speranza, lo stesso non si può dire del Rennes, che con un solo punto in classifica è già certo del proprio destino. L’eliminazione è quindi inevitabile, e in campo quindi andranno sicuramente molti giovani della primavera, lasciando riposare i “titolarissimi” che si concentreranno sulla prossima gara di campionato contro l’ostico Lione in programma questa domenica.