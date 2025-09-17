PSG-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla

PSG e Atalanta cominciano il loro cammino europeo al Parco dei Principi, nella gara valevole per la prima giornata di UEFA Champions League 2025/2026. I francesi, campioni in carica, non hanno intenzione di sfigurare al debutto: l’unico dubbio di formazione per Luis Enrique riguarda Khvicha Kvaratskhelia, reduce da un colpo alla tibia e pronto a essere rilevato da Ibrahim Mbaye. Per Juric, invece, gli unici indisponibili risultano essere Kolasinac ed Ederson; in avanti fiducia a Nikola Krstovic, vista anche la probabile assenza di Gianluca Scamacca. La partita, in programma mercoledì 17 settembre alle 21:00, verrà trasmessa su Sky; sarà possibile vederla in streaming su Sky Go e NOW.

PSG-Atalanta, le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola. All. Luis Enrique.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Musah, Zalewski; Pašalić; De Ketelaere, Krstovic. All. Juric.