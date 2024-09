Dopo l’ennesimo titolo vinto, il Psg di Luis Enrique è partito in quarta grazie alle giocate di Joao Neves, Dembèlè e Barcola. La sfida di domani non verrà trasmessa in Italia così come in streaming.

PSG-Brest, le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Pacho; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Dembélé, Asensio, Barcola.

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Le Cardinal Amavi; Camara, Martin, Magnetti; Del Castillo, Ajorque, Sima.