PSG-Marsiglia, le ultimissime sulle formazioni

Marsiglia e PSG si sfidano in Ligue 1 per un grande classico in Francia con Luis Enrique che vuole dare continuità alla vittoria contro il Borussia Dortmund. Per farlo però il tecnico spagnolo ha bisogno del tridente formato da Dembèlè, Ramos e Mbappè.

Le probabili formazioni:

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Ruiz, Soler, Vitinha; Dembélé, Ramos, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique.

Marsiglia (4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi; Veretout, Kondogbia, Ounahi; Correa, Aubameyang, Ndiaye. Allenatore: Jean-Pierre Papin.