Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Milan cerca il riscatto in Champions coi rossoneri che di fronte avranno il Psg dell’ex Donnarumma, che proverà a fermare la squadra di Pioli a suon di parate. Torna Maignan dall’inizio con Thiaw in difesa dopo la squalifica rimediata in serie A.

Le probabili formazioni:

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Ramos, Mbappé. All.: Luis Enrique.

Diffidati: nessuno

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Asensio (in dubbio), Kimpembe, Nuno Mendes, Sergio Rico

Milan (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafa Leao. A disp.: Mirante; Kjaer, Bartesaghi, Florenzi, Calabria, Adli, Pobega; Jovic. All.: Stefano Pioli.

Diffidati: Musah

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor, Sportiello