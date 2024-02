PSG-Rennes, le ultimissime sulle formazioni

Solito 4-3-3 per Luis Enrique. Linea difensiva con Pereira e Beraldo al centro, supportati da Hakimi, a destra, e Lucas Hernandez, a sinistra. In mezzo al campo Lee, Ugarte e Vitinha. In avanti il tridente composto da Dembélé e Mbappé ai lati di Kolo Mouani.

PSG-Rennes, le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pereira, Beraldo, Hernandez; Lee, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique.

RENNES (4-3-3): Mandanda; Seidu, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, Blas; Gouiri, Kalimuendo, Terrier. All. Stéphan.