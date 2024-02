PSG-Rennes, probabili formazioni e dove vederla

PSG e Rennes in campo per la ventitreesima giornata di Ligue1. Parigini che proseguono la loro rincorsa al titolo di campioni di Francia, con 10 punti di vantaggio sul Brest secondo. Il Rennes, reduce dall’eliminazione in Europa League subita dal Milan, occupa la settima posizione in classifica e insegue un risultato per avvicinarsi alla zona Europa. Il match, in programma domenica alle 17.05, sarà visibile su Sky Sport Max; in streaming su Sky Go e Now.

PSG-Rennes, probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pereira, Beraldo, Hernandez; Lee, Ugarte, Vitinha; Dembele, Kolo Muani, Mbappe. All. Luis Enrique.

RENNES (4-3-3): Mandanda; Seidu, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, Blas; Gouiri, Kalimuendo, Terrier. All. Stéphan.