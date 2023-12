Gunners in campo alle 18.45 contro il PSV. Arteta opta per il 4-3-3. Difesa affidata a Saliba e Gabriel, con White e Kiwior sulle corsie laterali. In mediana torna Jorginho, sostenuto da Ødegaard e Rice. In avanti il tridente composto da Nelson, Nketiah e Trossard.

Le probabili formazioni:

PSV (4-3-3): Benítez; Dest, Ramalho, Boscagli, van Aanholt; Veerman, Til, Saibari; Bakayoko, de Jong, Vertessen. All. Bosz.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Ødegaard, Jorginho, Rice; Nelson, Nketiah, Trossard. All. Arteta.