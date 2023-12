PSV-Arsenal, probabili formazioni e dove vederla

Si chiude il Gruppo B di UEFA Champions League tra PSV e Arsenal. Padroni di casa con due risultati per agguantare la qualificazione agli ottavi della competizione, già centrati dall’Arsenal, reduce dalla vittoria per 6-0 sul Lens nello scorso turno. La gara d’andata, disputata all’Emirates durante lo scorso settembre, è terminata 4-0 per i Gunners. Il match, in programma martedì alle 18.45, sarà visibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport (254); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

PSV (4-3-3): Benitez; Dest, Ramalho, Bella-Kotchap, Van Aanholt; Schouten, Veerman, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lang. All. Bosz.

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Ødegaard ; Saka, Havertz, Trossard; Gabriel Jesus. All. Arteta.