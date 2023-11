Alle 21.30 nuova puntata di Sport Paper TV

Come ogni lunedi si rinnova l’appuntamento con SportPaper TV. In compagnia di Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti parleremo di Nazionale, con l’Italia di Spalletti a caccia del pass per Euro2024. Si parlerà ovviamente anche di campionato, sguardo rivolto al prossimo turno con un Juventus-Inter al cardiopalma. Una puntata da non perdere, grandi ospiti in collegamento, dalle 21.30 alle 23.00 su Radio Roma Television.