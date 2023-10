Si rinnova l’appuntamento con Sport Paper TV

Questa sera, come ogni martedi, su Radio Roma Television torna Sport Paper TV. In compagnia della conduttrice Roberta Pedrelli, ospiti d’eccezione. In studio gli avvocati Felice Sibilla e Cesare Coletta, con loro parleremo del caos calcioscommesse. Altro ospite di prestigio il Dott. Riccardo Torquati, fisioterapista, osteopata, terapeuta, presidente della Federazione Italiana Fisioterapisti dello sport. In collegamento l’ex calciatore Simone Tiribocchi. Una puntata da non perdere e una grande sorpresa.