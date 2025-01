Alle 21.30 torna SportPaper TV

Nuova puntata di SportPaper TV, alle 21.30 in compagnia di Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti si parlerà ovviamente di calcio. 90 minuti tutti da vivere, sotto la lente le prestazioni di Inter, Milan, Juventus, Roma e Lazio. Senza dimenticare la capolista Napoli, e una lotta scudetto che si infiamma. Dalle 21.30 in diretta sul canale 14 del digitale terrestre nel Lazio di RadioRoma News, disponibile anche in streaming su www.sportpaper.tv