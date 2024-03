Questa sera torna SportPaper TV | con Roberta Pedrelli

Alle 21.00 in diretta sul canale 14 di RadioRoma Television ed in streaming su www.sportpaper.tv

Nuova puntata di SportPaper TV, questa sera dalle 21.30 alle 23.00 sul canale 14 del digitale terrestre di RadioRoma Television.

SportPaper TV, questa sera su RadioRoma Television

Una nuova puntata tutta da vivere, 90 minuti di calcio in compagnia di Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti. In studio il direttore di SportPaper Daniele Amore, l’agente Fifa Adriano Tommasi ed i giornalisti Fabrizio Tomasello e Giampiero Giuffrè. Parleremo di Europa League, con Milan-Roma in arrivo e di Lazio-Juventus, la prima di Tudor sulla panchina dei biancocelsti. Si parlerà anche di Nazionale, con il punto sugli azzurri di Spalletti dopo le due vittoria nei test amichevoli giocati contro Venezuela ed Ecuador.