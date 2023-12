Questa sera, come ogni lunedi, torna SportPaper TV. In diretta sul canale 14 del digitale terrestre di Radio Roma Television, ospite della conduttrice Roberta Pedrelli ci sarà, tra gli altri, l’ex allenatore della Lazio Delio Rossi. Dalle 21.30 alle 23.00, 90 minuti di calcio tutti da vivere in compagnia della nostra Roberta e dei suoi opinionisti.

In studio Giampiero Giuffrè, Daniele Amore, Emanuele Orofino e Ovidio Martucci, in collegamento dalla redazione Milano l’inviato Samuel Tafesse. In collegamento il giornalista Riccardo Fusato.