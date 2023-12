Rabiot: “Ora crediamo ancora di più nello scudetto, lo dobbiamo ai nostri tifosi. Sul rinnovo…”

Adrien Rabiot, ai microfoni di DAZN, ha commentato la prestazione dei bianconeri contro la Roma e ha parlato della lotta scudetto con l’Inter.

Le parole del francese

Che vittoria è stata per la Juventus?

“Era importante per noi, abbiamo visto la partita dell’Inter e dovevamo accorciare. Continuiamo così, pensando a vincere e a giocare con questo spirito”.

Ci credete allo scudetto?

“Certo, ci crediamo ancora di più stasera e per i prossimi mesi. È un obbiettivo per me e per la squadra. Ma la strada è ancora lunga”.

Quanto ti mancava il gol in questo stadio?

“Questa stagione non avevo ancora segnato qui, sono contento di trovare il gol in casa e di aiutare la squadra. Sto lavorando molto in fase offensiva, sono contento di fare gol e assist”.

Un pensiero per i tifosi.

“Sono straordinari, sempre con noi. Ci credono, dobbiamo farlo anche per loro”.

Sul rinnovo…

“Devo ancora ragionare, parlare con la società. Ho già detto che mi trovo bene qui ma ne parleremo più avanti. Siamo sereni e tranquilli, voglio godermi tutte le partite fino a fine stagione”.