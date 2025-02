L’Italia aveva bisogno di punti per portarsi avanti nella classifica del ranking. Era necessario l’en plein per provare a sorpassare la Spagna nel ranking Uefa e sperare nella quinta squadra in Champions nel 2025/26. Dopo le eliminazioni di Milan e Atalanta dai playoff, è poi toccato alla Juve.

Ranking UEFA, addio al quinto posto in Champions

La sconfitta della Juventus compromette in maniera praticamente definitiva le speranze dell’Italia. L’Inghilterra è certa del suo primato e la Spagna, che festeggia la qualificazione del Real Madrid in Champions e Real Sociedad e Betis in Europa e Conference League che hanno entrambe vinto nel primo atto, danno quasi certezza del passaggio in classifica.

RANKING UEFA AGGIORNATO

INGHILTERRA 20.892 (7/7)

SPAGNA 18.535 (6/7)

ITALIA 17.812 (4/8)

PORTOGALLO 16.050 (3/5)

GERMANIA 16.046 (5/8)

FRANCIA 14.857(3/7)

OLANDA 14.366 (5/6)

BELGIO 14.250 (5/5)