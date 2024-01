Ravanelli fa preoccupare i tifosi bianconeri: “Juventus, non arriverà nessuno dal mercato. Su Allegri..”

“Allegri è un allenatore molto pragmatico, cerca un gioco essenziale e concreto per arrivare alla vittoria. E alla fine dell’anno conta il risultato finale. Di fronte ha una squadra forte come l’Inter che cerca di contrastare, alla lunga sarà un compito difficile ma bisogna sempre crederci”.

Ravanelli: “Juventus, credi allo Scudetto”

E poi ancora: “Secondo me la Juve non prenderà nessuno dal mercato – ha aggiunto l’ex attaccante bianconero -. Penso sia a posto così e Allegri tiene tantissimo a questo gruppo. Il tecnico sta ricevendo tanto sotto molti punti di vista”. Queste le parole di Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, che ha parlato ai microfoni di TV Play.