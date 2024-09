Ravezzani sicuro: “Milan, bene Morata ma Theo e Leao andavano ceduti. Pavlovic serviva tanto”

Intervistato dalla redazione di Milanews.it, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha parlato del momento della squadra di Fonseca e dell’episodio curioso accaduto a Theo Hernandez e Rafael Leao.

Ravezzani: “Non capisco l’acquisto di Emerson Royal”

Questo uno stralcio delle sue parole:

Come valuta il mercato del Milan?

Il mercato in sé è anche ragionevole. Ti serviva un centrocampista di un certo tipo e hai preso Fofana. Davanti Morata ti dà qualità ed esperienza. Pavlovic è il gigante che serviva. L’errore, vedendo queste prime partite, è Emerson Royal che è un giocatore che non mi sembra assolutamente all’altezza ed è stato pagato 15 milioni: non capisco cosa abbiano visto in lui. Ma nell’insieme capita di sbagliare un acquisto. Il vero errore è stato non valutare che un paio di giocatori erano arrivati a fine corsa al Milan”.

Il riferimento immagino sia sempre a Theo e Leao

“Nessuno dei due può dare più di quel che han dato finora. Anzi, penso che può solo andar peggio. Bisognava cederli”.

L’obiezione può essere quella che non sono arrivate offerte adeguate

“Serviva dare loro dei segnali e magari venderli per una cifra forse non eccessiva, ma liberarsi di due giocatori che possono diventare un problema. Io non ho mai visto due elementi, tra i più importanti di una squadra, starsene dall’altra parte del campo durante il cooling break mentre i compagni di squadra prendono le indicazioni dall’allenatore”.