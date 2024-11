Rayan Cherki potrebbe vestire la maglia azzurra

L’ultima idea della FIGC sarebbe quella di far vestire la maglia degli Azzurri al franco-algerino Rayan Cherki attualmente tesserato dal Lione.

Cherki, secondo quanto riporta RMC sport, potrebbe diventare un oriundo in quanto il nonno del fantasista avrebbe origini pugliesi. Cherki con la maglia della U21 francese ha segnato sette reti in 11 presenze, e per le movenze e per la rapidità assomiglia a Zidane.

Il fantasista franco-algerino potrebbe far comodo alla Nazionale di Spalletti, che in quel reparto è sguarnita, ma tutto dipenderà dalla decisione del 21 enne del Lione.