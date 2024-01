Real Madrid-Almeria, probabili formazioni e dove vederla

Ventunesimo turno de La Liga: il Real Madrid ospita l’Almeria al Santiago Bernabeu, domenica alle 16.15. Blancos, reduci dalla sconfitta in Coppa del Re contro l’Atlético Madrid, a caccia di una vittoria per riagguantare il primo posto in classifica, momentaneamente occupato dal Girona. Di fronte, l’Almeria, ultima della classe con soli 6 punti raccolti. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius. All. Ancelotti.

ALMERIA (4-3-3): Maximiano; Pozo, Montes, Gonzalez, Akieme; Robertone, Melero, Lopy; Lazaro, Ramazani, Embarba. All. Garitano.