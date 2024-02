Real Madrid-Atlético Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Derby di Madrid, in programma domenica alle 21 al Santiago Bernabeu, nella ventitreesima giornata de La Liga. La vittoria contro il Getafe ha rilanciato i blancos in vetta al campionato, davanti al Girona, secondo a due punti di distanza. Terzo c’è l’Atlético Madrid, con tre vittorie consecutive arrivate rispettivamente contro Granada, Siviglia e Valencia. I due derby di gennaio sono terminati con una vittoria per parte: in semifinale di Supercoppa hanno avuto la meglio, per 5-3, le Merengues di Ancelotti, poi vincitori della competizone; in Coppa del Re, invece, i Colchoneros si sono imposti per 4-2, raggiungendo i quarti di finale. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Atlético Madrid:

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. All. Ancelotti.

ATLÉTICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Reinildo, Savic, Witsel, Samu Lino; Koke, De Paul, Llorente, Griezmann, Depay. All. Simeone.