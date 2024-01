Real Madrid-Atletico Madrid, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Il Real Madrid affronta l’Atletico Madrid nel derby madrileño nella semifinale della Supercoppa di Spagna, un appuntamento significativo per entrambe le squadre. Il match, previsto per il 10 gennaio 2024, si terrà allo stadio King Saud University in Arabia Saudita. Il Real Madrid, sotto la guida di Carlo Ancelotti, si presenta a questo incontro in uno stato di forma eccellente, con cinque vittorie consecutive all’attivo. L’Atletico Madrid, guidato da Diego Simeone, ha avuto un percorso più irregolare nelle ultime partite, ma resta una squadra competitiva. Questa partita rappresenta la prima di tre sfide imminenti tra le due squadre, con importanti implicazioni per la stagione di entrambe​​. Si prospetta un match infuocato.