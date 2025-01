Real Madrid – Barcellona, le probabili formazioni e dove vederla

Finale di Supercoppa di Spagna al King Abdullah Sports City di Jeddah. Davanti il Real Madrid di Ancelotti e il Barcellona di Flick nel secondo Clasico della stagione. Vittoria agevole per i Blancos nella semifinale contro il Mallorca; 0-2, invece, per i Blaugrana contro l’Athletic Bilbao. La gara, in programma alle 20 di domenica 12, sarà visibile su TeleLombardia e 7Gold, o in streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.

Real Madrid – Barcellona, le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Lucas Vazquez, Rudiger, Tchouameni, Mendy; Camavinga, Valverde; Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius Jr.; Mbappé. All. Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Pedri, Casado; Yamal, Gavi, Raphina; Lewandowski,. All. Flick.