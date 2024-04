Real Madrid-Barcellona, le probabili formazioni e dove vederla

Forti del passaggio del turno in Champions League, il Real Madrid vuole chiudere una volta per tutte il discorso Liga. La squadra di Ancelotti conferma il suo 4-3-1-2 a fronte dei blaugrana di Xavi, con il match che andrà in onda su Dazn.

Real Madrid-Barcellona, le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, F. Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Jr., Rodrygo. All. Ancelotti

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Ronald Araujo, Cubarsì, Cancelo; F. de Jong, Gundogan, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi