Real Madrid campione Intercontinentale! Trionfo a Doha, sconfitto il Pachuca

Real Madrid ancora sul tetto del Mondo: è la notta di Re Carlo

Real Madrid sul tetto del Mondo. Al Lusail di Doha, in Qatar, i Blancos hanno superato, come da pronostico, i messicani del Pachuca. In rete tutto il tridente offensivo delle Merengues con Mbappé, Rodrygo e Vinicius Jr. da calcio di rigore. Il titolo di campione intercontinentale porta Carlo Ancelotti ad essere il tecnico più vincente della storia del club madrileno, con un totale di 15 trofei in cinque stagioni. L’allenatore italiano, dunque, stacca Muñoz (14 trofei in 14 stagioni) e sale nell’Olimpo della storia del Real Madrid.