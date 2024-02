Real Madrid-Girona, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La sfida al vertice della La Liga tra Real Madrid e Girona è prevista per sabato 10 febbraio 2024, alle 16:30 allo Santiago Bernabeu di Madrid. Questa partita è considerata cruciale per la corsa al titolo, dato che solo due punti separano le due squadre in cima alla classifica, rendendola potenzialmente decisiva per il campionato​​​​. Nonostante un pareggio 1-1 contro l’Atletico Madrid nell’ultimo turno, il Real Madrid mantiene la leadership della La Liga. La squadra ha mostrato un’impressionante forma in casa, non perdendo una partita di campionato al Bernabeu da aprile. Il Girona, unica squadra insieme al Barcellona a rimanere imbattuta fuori casa in questa stagione di La Liga, si presenta con un record impressionante in trasferta (V8, P3).