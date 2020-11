Real Madrid-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Stasera alle ore 21.00 andrà in scena Real Madrid-Inter, gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Champion League.

Il big match del girone B sarà trasmesso in diretta tv da Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (numero 252 del satellite). Sarà possibile vedere la partita in chiaro su canale 5 (numero 5 e 505 HD del digitale terrestre); la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo e il commento tecnico ad Aldo Serena. In alternativa a questi canali, Real Madrid-Inter sarà disponibile anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere anche le gare di Champions League acquistando uno dei pacchetti offerti.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard. (all. Zinedine Zidane)

NTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Perisic (all. Antonio Conte)