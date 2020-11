L’Inter fa visita al Real Madrid, una gara da dentro o fuori per entrambe le formazioni. Zidane e Conte non possono fallire, il rischio concreto è quello di dover salutare la Champions

Le probabili formazioni di Real Madrid-Inter

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, F.Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard. ALL.: Zidane.

A DISP.: Lunin, Altube, Marcelo, Santos, Modric, Isco, Rodrygo, Vinicius Junior, Mariano Diaz, Jovic.

INTER (3-4-1-2): Handanovic: D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; L.Martinez, Perisic. ALL.: Conte.

A DISP.: Padelli, Stankovic, Skriniar, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Gagliardini, Nainggolan, Eriksen, Pinamonti, Sanchez.

La partita sarà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Aldo Serena. Il big match sarà trasmesso in diretta TV anche da Sky e andrà in onda su Sky Sport Uno. C’è la possibilità di guardarla in streaming su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere anche le gare di Champions League acquistando uno dei pacchetti offerti.