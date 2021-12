Il Real Madrid spegne una buona Inter

Una buona Inter soprattutto nel primo tempo si arrende sotto i colpi del Real Madrid. I blancos si confermano squadra cinica e spietata, 2 a 0 forse troppo severo per i nerazzurri di Inzaghi. Espulso nella seconda frazione Barella.

IL TABELLINO

REAL MADRID-INTER 2-0

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos (33′ st Valverde), Casemiro (26′ st Camavinga), Modric; Rodrygo (32′ st Asensio), Jovic (33′ st Mariano Diaz), Vinicius (36′ st Hazard). A disp.: Lunin, Fuidias, Vallejo, Nacho, Marcelo, Vazquez, Isco. All.: Ancelotti

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries (1′ st Dimarco), Barella, Brozovic (15′ st Vidal), Calhanoglu (15′ st Vecino), Perisic; Dzeko (15′ st Sanchez), Lautaro Martinez (21′ st Gagliardini). A disp.: Cordaz, Radu, De Vrij, Kolarov, Sensi, Zanotti. All.: Inzaghi

Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: 17′ Kroos (R), 34′ st Asensio (R)

Ammoniti: D’Ambrosio (I), Militao (R), Bastoni (I)

Espulsi: Al 19′ st Barella per un gesto di reazione nei confronti di Militao

Note: –