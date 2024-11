Real Madrid-Milan, il piano di Fonseca: Leao e Tomori dal primo minuto?

Secondo “Tuttomercatoweb.com”, Rafael Leao tornerà in campo dal primo minuto della sfida di stasera tra Real Madrid e Milan. Il portoghese è mancato dall’undici titolare nelle ultime tre partite di campionato contro Udinese, Napoli e Monza. Ha iniziato solamente la partita contro il Club Brugge in Champions League da titolare ed è rimasto in campo per circa un’ora.

Milan, nuova chance per Leao e Tomori

Oggi, in occasione della massima competizione europea, Fonseca ha suggerito ancora una volta che anche Tomori seguirà la stessa traiettoria di Leao, passo dopo passo. Anche il centrale inglese è rimasto in panchina contro Udinese, Napoli e Monza. Oggi, però, dal primo minuto, ci saranno nuove opportunità sul palco più grande e importante del calcio.