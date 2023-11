Torna Meret tra i pali in casa Napoli, panchina per Gollini, titolare nelle ultime due gare. Spazio per Juan Jesus a sinistra per sostituire l’infortunato Olivera. Difesa affidata Rrahmani, Natan e al capitano Di Lorenzo. Centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco rientra Osimhen, sostenuto ai lati da Politano e Kvaratskhelia. Ancelotti ritrova Rodrygo, titolare accanto a Brahim Diaz nel reparto offensivo. Nessun dubbio sulla trequarti: c’è Jude Bellingham. In mezzo al campo, infortunato Modric, spazio a Valverde con Ceballos e Kross. In difesa Carvajal, Rudiger, Alaba e Mendy, davanti a Lunin.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham; Brahim Diaz, Rodrygo. All. Ancelotti.