Al Santiago Bernabéu, mercoledì alle ore 21, si sfideranno le prime due forze del girone C di Champions League. Il Real Madrid, già qualificato agli ottavi da primo, affronterà il Napoli di Mazzarri. L’allenatore toscano inaugurerà il suo ritorno europeo con una trasferta difficilissima: i blancos, infatti, non hanno mai perso contro il Napoli negli ultimi cinque confronti europei (4V, 1N) e hanno vinto otto delle ultime nove partite casalinghe in Champions. I partenopei, invece, hanno perso entrambe le trasferte europee contro il Real (nel 1987 e nel 2017).

Il Napoli si presenta al nuovo Bernabéu non ancora matematicamente qualificato: dopo il clamoroso 1-1 al Maradona contro l’Union, i campioni d’Italia devono vincere o fare lo stesso risultato del Braga per mantenere i 4 punti di vantaggio sui portoghesi. Gli uomini di Mazzarri sono chiamati ad una prova di personalità per dimostrare continuità dopo la vittoria di Bergamo in campionato. Il match, in programma mercoledì alle 21, sarà disponibile su Amazon Prime Video.

Le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Fernandez, Alaba, Mendy; Valverde, Modric, Kroos; Bellingham; Joselu, Brahim Diaz. Allenatore: Carlo Ancelotti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri