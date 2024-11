Real Madrid, rischio esonero per Ancelotti? Spunta il nome di Allegri

La società storce il naso per un avvio non all'altezza delle aspettative. La panchina di Ancelotti traballa e dalla Spagna giunge una clamorosa indiscrezione.

La partenza del Real Madrid, togliendo la vittoria in Supercoppa Europea, non è stata sicuramente quella sperata. Vuoi per il -9 in classifica dal Barcellona, vuoi anche per una Champions League complicatissima, la cui sconfitta casalinga contro il Milan ne ha sottolineato le difficoltà, ma, stando a quanto porta il giornale spagnolo Relevo, la società madrilena starebbe meditando un possibile esonero di Carlo Ancelotti.

Real Madrid, aperta anche la pista “vecchie glorie”

Naturalmente, c’è una complicità importante alla questione legata alla chiave mancante per far coesistere, all’interno del reparto offensivo, tre campioni come Mbappé, Vinicius Jr. e Bellingham, oltre al poco impiego di Endrick e Arda Güler non gradito ai piani alti. Dunque, la possibilità di un cambio farebbe figurare diverse alternative, tra le quali spunterebbe un altro italiano illustre: Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus sarebbe uno dei possibili indiziati, insieme alle due “vecchie glorie Blancos”, come Raul e Zidane.