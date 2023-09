Real Madrid-Union Berlino, Ancelotti sfida Bonucci | Le probabili formazioni

Il tecnico vuole vincere ancora in Europa

Prima partita del girone per il Real Madrid di Ancelotti, un maestro quando si parla di Coppa dalle grandi orecchie. Il tecnico ex Milan vorrebbe vincere ancora una volta il prestigioso trofeo prima di dire addio e passare alla Nazionale Brasiliana. Proprio per questo l’allenatore è intenzionato a riproporre il suo 4-3-1-2 con Bellingham dietro a Joselu e Rodrygo.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Lucas Vazquez, Rudiger, Alaba, Garcia; Modric, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Joselu, Rodrygo. All. Ancelotti.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Knoche, Diogo Leite; Trimmel, Laidouni, Kral, Aaronson, Gosens; Becker, Behrens. All. Fischer.