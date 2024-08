Real Madrid-Valladolid, probabili formazioni e dove vederla

Real Madrid-Valladolid, Blancos in casa

Dopo l’1-1 della prima gara, il Real Madrid di Carlo Ancelotti vuole vincere per salire a quota 4 in campionato. Tridente delle meraviglie con Vinicius, Rodrygo e Mbappè. La gara del Santiago Bernabeu andrà in onda su Dazn.

Real Madrid-Valladolid, le probabili formazioni:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Fran García, Militao, Rüdiger, Carvajal; Tchouaméni, Bellingham, Valverde; Vinícius, Rodrygo, Mbappé. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Valladolid (4-3-3): Hein; Rosa, Javi Sánchez, Boyomo, Luis Pérez; Cömert, Kike Pérez, Amallah; Raúl Moro, Amath, Sylla. Allenatore: Paulo Pezzolano.