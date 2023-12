Real Madrid-Villareal, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il match tra Real Madrid e Villarreal in La Liga si presenta come uno scontro di alto livello, con entrambe le squadre che si affrontano in un momento cruciale della stagione. Il Real Madrid, guidato da Carlo Ancelotti, si trova a due punti dalla sorprendente capolista Girona e punta a conquistare la vetta della classifica. Nonostante alcune assenze per infortunio, come Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, il Real Madrid ha dimostrato di poter ottenere risultati importanti. La formazione prevede un 4-3-1-2 con giocatori chiave come Kepa Arrizabalaga, Lucas Vazquez, Toni Kroos e Luka Modric.

Dall’altra parte, il Villarreal, attualmente in 14° posizione e a soli sei punti dalla zona retrocessione, cerca di migliorare il proprio rendimento in campionato. Nonostante abbiano dimostrato una buona forma in Europa League, la loro prestazione in La Liga è stata al di sotto delle aspettative. Hanno subito una sconfitta per 2-0 contro la Real Sociedad nell’ultimo match e dovranno alzare il livello per competere con il Real Madrid. Il Villarreal dovrebbe mantenere una formazione 4-3-3, con giocatori come Filip Jorgensen, Dani Parejo e Gerard Moreno.