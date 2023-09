Real Sociedad-Inter, le ultime sulle formazioni | Inzaghi rivoluziona la squadra

Inter, contro la Real Sociedad sarà turnover

Tanti cambi di formazione, Inzaghi cambia l’Inter. Questa sera contro la Real Sociedad sarà turnover, spazio al nuovo arrivato Pavard in difesa, in mediana Asllani al posto di Calhanoglu, mentre in attacco sarà chance dal 1′ per Marko Arnautovic.

Le formazioni di Real Sociedad Inter

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Traorè, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi