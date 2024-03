Real Sociedad-PSG, probabili formazioni e dove vederla

In palio il pass per i quarti di finale di UEFA Champions League allo stadio Municipale di Anoeta tra Real Sociedad e PSG. Andata ai parigini, che si sono imposti per 2-0 con le reti di Mbappé e Barcola. Il match sarà visibile su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Real Sociedad-PSG, le probabili formazioni:

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Aramburu, Zubelda, Le Normand, Tierney; Merino, Zubimendi, Olasagasti; Mendez; Sadiq, Silva. All. Alguacil.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Beraldo, Hernandez; Soler, Ugarte, Vitinha; Asensio, Ramos, Mbappé. All. Luis Enrique.