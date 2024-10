Repubblica Ceca-Albania, probabili formazioni e dove vederla

Terza sfida nella B di Nations League con l’Albania di Sylvinho ospite a Praga della Repubblica Ceca. Ospiti con 3 punti, raccolti in trasferta nella prima giornata contro l’Ucraina, prima di perdere sul campo della Georgia nella seconda. In egual misura, la Repubblica Ceca è ferma a 3 con l’unica vittoria arrivata, anche in questa caso, ai danni della formazione ucraina, in rimedio alla netta sconfitta per 4-1 contro la Georgia. La sfida sarà visibile su UEFA TV.

Repubblica Ceca-Albania, le probabili formazioni:

REPUBBLICA CECA (3-4-3): Kovar; Vitik, Krejci II, Zeleny; Coufal, Soucek, Cerv, Provod; Cerny, Chory, Sulc.

ALBANIA (4-3-2-1): Strakosha; Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Mitaj; Asllani, Ramadani; Bajrami, Asani, Hoxha; Uzuni.