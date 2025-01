Ricardinho lascia l’Ecocity Futsal Genzano

Ricardinho-Ecocity, è addio

Questo il comunicato del club castellano: “L’Ecocity Genzano Futsal comunica che, di comune accordo con il giocatore Ricardinho, è stato deciso di avvalersi della clausola di rescissione pre-concordata la scorsa estate per la liberazione del contratto.

Ringraziamo Ricardinho, conosciuto da tutti come o’Magico, per quanto dato dentro e fuori dal campo, con la sua professionalità, il suo talento e il suo carisma che hanno lasciato un segno indelebile nella nostra squadra e nella nostra comunità.

Auguriamo a Ricardinho tutto il meglio per il prosieguo della sua carriera, sia sportiva che personale, certi che continuerà a incantare con la sua magia ovunque andrà”.

Grazie di tutto, o’Magico!

Ecocity Genzano Futsal