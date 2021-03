Rientro Dybala vicino: l’argentino ha il Porto nel mirino

Rientro Dybala vicino

L’attaccante della Juventus, Paolo Dybala, dopo diversi consulti risultati positivi per la guarigione del ginocchio, ha negli obiettivi soprattutto il ritorno sul campo. L’infortunio, datato 10 gennaio 2021, è durato più del previsto, ma sembra quasi finito il calvario per la Joya.

Rientro Dybala, l’obiettivo è la gara di Champions League

L’argentino continua i suoi allenamenti per tornare in piena forma fisica e da quanto lascia intendere, il suo ritorno è più vicino che mai. Dybala ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video dove ci mostra i suoi allenamenti. La didascalia riporta un “Coming soon” (Torno presto). L’obiettivo, adesso, è la convocazione per la sfida di ritorno di Champions League contro il Porto, in programma martedì 9 marzo all’Allianz Stadium. Una gara importante per tutto l’ambiente bianconero dove il contributo dell’argentino sarebbe essenziale.