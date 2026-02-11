Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
Rientro Vlahovic, la Juve sorride: il serbo tornerà in campo a marzo

Rientro Vlahovic, la Juve sorride: il serbo tornerà in campo a marzo

Anna Rosaria Iovino
serie a tim 2023 2024: roma vs juventus
DUSAN VLAHOVIC PENSIEROSO GUARDA IN ALTO ( FOTO SALVATORE FORNELLI )

Buone notizie per la Juventus, il rientro Vlahovic è vicino. Dalla Serbia arrivano novità in merito alle condizioni di Dusan Vlahovic, fermo da fine novembre a causa di una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra.

Rientro Vlahovic: in campo con la Juve nei primi di marzo

La notizia arriva direttamente dal preparatore dell’attaccante, Dusan Ilic, preparatore fisico della Nazionale serba che in una intervista dove ha dichiarato: “Credo che a inizio marzo lo rivedremo in campo”. Ci vorrà ancora qualche settimana, dunque, prima di rivedere in campo il centravanti serbo.

Dusan è stato colpito da un infortunio delicato. Il preparatore ha detto: “L’infortunio è arrivato in un’area ben specifica, che guarisce più lentamente. Naturalmente il recupero è più lungo. Ma con medici e specialisti che ha a disposizione, posso dire che lo rivedremo presto”. Sul giocatore ha detto: “Devo dire che la mia opinione di lui è semplicemente eccellente. Come giocatore e come persona. Dal punto di vista fisico, non c’è altro da aggiungere: ha delle performance fisiche di altissimo livello. E lavora per mantenerle.”

Sport Paper

