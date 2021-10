Rinnovo Barella, l’offerta dell’Inter è allettante: i dettagli

Marotta e Ausilio sono in dirittura d'arrivo per un'altra importantissima operazione di rinnovo, ecco le cifre

Dopo aver vinto la prima partita di Champions League strappando diversi consensi tra il pubblico grazie al 3-1 rifilato allo Sheriff Tiraspol, l’Inter è salita a quota 4 punti nel girone della massima competizione europea mettendosi in una posizione ben più sicura rispetto a quella precedente.Ora i nerazzurri si affacciano alla prossima sfida di campionato nel big match di San Siro contro la Juventus di Domenica sera cercando di rialzarsi dopo la sconfitta (non priva di polemiche) subita in trasferta contro la Lazio nell’ottava giornata di Serie A ma oltre questo il club milanese lavora alacremente sotto il punto di vista dei rinnovi contrattuali di due pedine fondamentali dello scacchiere del tecnico Simone Inzaghi: Nicolò Barella e Lautaro Martinez.

Se per l’argentino come ricordato qualche giorno fa dal ds nerazzurro Beppe Marotta le pratiche erano già ben avviate e, come confermato dall’agente del centravanti dell’albiceleste, Alejandro Camano, per raggiungere l’intesa mancherebbero solamente dei dettagli (il nuovo contratto avrà scadenza a Giugno 2025 o 2026, ed il ‘Toro’ guadagnerà una cifra pari a 6 milioni l’anno andando a sostituire gli attuali 2,5 con scadenza Giugno 2023), un altro importante prolungamento è stato proposto al perno del centrocampo della squadra milanese, fresco di vittoria del Tricolore e dell’ultimo campionato Europeo, Nicolò Barella.

Come riportato da ‘calciomercato.com’ infatti sarebbe giá stata raggiunta l’intesa col classe ’97 sulla base di 5 milioni di Euro a stagione più bonus, andando a raddoppiare quindi l’attuale stipendio percepito dall’ex Cagliari che si legherà ai nerazzurri con un quinquennale; un passo in avanti sia per l’Inter che per lo stesso azzurro che sogna di diventare capitano dei meneghini e che grazie anche a Lautaro Martinez potrà continuare a far sognare i tifosi della ‘beneamata’