Rinnovo Brozovic, ecco l’offerta dell’Inter: ora palla al croato

Il club nerazzurro non vuole spingersi oltre i 5 milioni all’anno

In casa Inter continua a tenere banco il nodo rinnovi. Marotta sta tentando di blindare i big della rosa per evitare situazioni spiacevoli. In questa direzione vanno infatti i rinnovi di contratto di pilastri come Lautaro Martinez o Barella che hanno prolungato il loro matrimonio con la società nerazzurra nelle scorse settimane

Beppe Marotta sta incontrando maggiori problemi con Marcelo Brozovic. Il croato ha il contratto in scadenza a giugno 2022, ma ancora società e giocatore non hanno trovato l’accordo. I nerazzurri non vogliono spingersi oltre la cifra di 5 milioni a stagione che sarebbe la stessa percepita da Hakan Calhanoglu e leggermente di più di Niccolo Barella. Brozovic però vorrebbe arrivare a 6 milioni all’anno. Intanto, alla finestra osservano con attenzione l’evolversi della situazione alcuni top club europei come Paris Saint German, Atletico Madrid e Liverpool.