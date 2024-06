Rinnovo Dybala, il rifiuto all’Al Nassr e l’attesa

Paulo Dybala attende la chiamata della Roma. Il nuovo DS Ghisolfi deve ancora prendere contatti con la Joya, che ha una clausola rescissoria da 12 milioni di euro esercitabile da una squadra italiana o straniera a luglio.

Roma, il futuro di Dybala

Secondo il “Corriere dello Sport”, il contratto dell’argentino scadrà nel 2025, ma dalla prossima estate riceverà uno stipendio di 7,5 milioni più 2 di bonus, una cifra sicuramente non sostenibile. Per questo l’ex Juve, che vuole restare al centro del progetto di De Rossi, potrebbe decidere di venire incontro alle esigenze del club e spalmare il suo ingaggio su tre anni, altrimenti sarà quasi sicuramente un addio. Inoltre, secondo “Tuttosport”, in questi giorni Paulo Dybala avrebbe rifiutato un’offerta di contratto triennale da 20 milioni da parte dell’Al Nassr, attuale squadra di Cristiano Ronaldo.