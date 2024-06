Roma, Mourinho chiama Dybala ma i giallorossi vogliono tenerlo

Secondo Sky Sport, a causa della mancata qualificazione della Roma in Champions League partiranno solo giocatori in prestito o non strategici. È per questo che l’idea è quella di trattenere Paulo Dybala, giocatore da 8 milioni di stipendio che la Roma potrà permettersi anche per la prossima stagione.

Roma, il Fenerbahce su Dybala

Intanto il Fenerbahce di Mourinho si è interessato a Dybala. Fino al 30 luglio basteranno 12 milioni per far scattare la clausola rescissoria e prelevare l’argentino dalla Roma. De Rossi vorrebbe trattenere la Joya, ma l’idea dello Special One è quella di provarci. Se Paulo dovesse accettare, a quel punto gli otto milioni di ingaggio netto risparmiati più i 12 milioni della clausola verrebbero utilizzati per altri innesti. Non è un segreto, che uno degli obiettivi dei giallorossi sia Federico Chiesa.