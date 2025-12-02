La Juventus ha nel suo organico uno dei giocatori più seguiti sul mercato: Kenan Yildiz. La stella bianconera continua a brilla sempre di più, non solo con la maglia della Juve, anche con la Nazionale. Il fantasista numero 10 dei bianconeri non ha ancora trovato un accordo di rinnovo con la società, intanto alla finestra ci sono diversi club importanti da tutta Europa.

Rinnovo Yildiz, tutto bloccato a Torino

Non è stato trovato alcun accordo al momento perché il giocatore per il rinnovo chiede un ingaggio da top player: dai 6-7 milioni di euro almeno. Al momento il talento turco ne percepisce circa 1,7. La Juventus ad ora avrebbe invece offerto una cifra leggermente al di sotto dei 5 milioni. Gli incontri con l’agente e l’entourage del giocatore sono fermi.

Considerando lo stallo della società della Vecchia Signora, alla finestra si affacciano numerosi club di tutta Europa. Su tutti, i più interessati, sono: Arsenal e Real Madrid. La Juve potrebbe perdere il giocatore se non accelera le pratiche di rinnovo. L’Arsenal in particolare nell’ultimo periodo ha mosso nuovi passi per conosce le richieste del giocatore. I Gunners infatti sarebbero davvero interessati e pronti a portare il giocatore in Premier.